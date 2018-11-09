Дмитрий Шляхтин: "Критерий, который мешает восстановлению ВФЛА – это выдача проб"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что восстановлению ВФЛА мешает только один критерий. Он также добавил, все все остальное на сегодняшний день уже выполнено.

Шляхтин рассказал о рабочей встрече с представителями ИААФ, которая прошла в 7-8 ноября в Риме.

- Встреча прошла спокойно, без скандалов, - приводит "РИА Новости" слова Шляхтина. Работаем дальше. Во-первых, был расширенный совет, присутствовали полностью все члены рабочей группы. Три часа они заслушивали меня по текущей ситуации в федерации – цифры, статистика, показатели, количество тестируемых, количество положительных проб. Было очень много перекрестных вопросов.

Эти вопросы были обсуждены, мы покинули рабочий зал, а рабочая группа во главе с Руне (Андерсеном) осталась дальше обсуждать и проводить консультации. Та информация, которую мы предоставили, была достаточно объемной, и мы понимаем, что есть только один критерий, который мешает восстановлению ВФЛА – это выдача проб, - обратил внимание Шляхтин. - Все остальное на сегодняшний день выполнено.

Восстановление РУСАДА было одним из трех условий для снятия временного отстранения ВФЛА, которое в июле было продлено решением совета ИААФ, два других критерия – признание выводов из доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена и обеспечение доступа к образцам московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, из-за санкций российские атлеты могу выступать на международных соревнованиях только в качестве нейтральных спортсменов.