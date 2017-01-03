Дмитрий Шляхтин: "Критерии допуска россиян стали более живыми"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что критерии допуска российских атлетов для участия в международных турнирах стали более доступными. Принципы подачи индивидуальных заявок россиянами были опубликованы на официальном сайте ИААФ сегодня.

- Никаких новых принципов не было опубликовано по сравнению с прошлым разом, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Но ранее был один нюанс – люди должны были тестироваться не на территории России, а сейчас этого критерия нет. То есть сейчас критерии более живые и приземленными.