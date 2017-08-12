Дмитрий Шляхтин: "Клишина - молоток"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин похвалил российскую прыгунью в длину Дарью Клишину за серебро чемпионата мира-2017. Клишина на турнире в Лондоне показала результат 7,00, уступив 2 сантиметра Бриттин Риз из США.

- Дарья молодчина, "пробила" 7 метров – молодец, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Очень долго не могла, на одном уровне остановилась и сейчас реально выдала максимально все, что могла. Хотя и говорят, что жизнь легкоатлета коротка и в 25 лет уже надо завязывать, но видите: в 26 лет все только начинается. Я Дарью знаю достаточно давно, еще по работе в ЦСКА. Я искренне за нее рад, очень рад. Поздравляю, Дарья - молоток.