Дмитрий Шляхтин: "Каниськина сказала, что Чегина нет в Саранске. Потом выяснилось, что он в Киргизии"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию с отстранением российских ходоков от участия в чемпионате мира. ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стала информация о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

– Если эти ходоки объективно виноваты, федерация будет поддерживать их отстранение, - сказал Шляхтин. - Мы уже сами устали с этим бороться. Самое страшное в чем – буквально две недели назад я был в Саранске. Был в Центре ходьбы, встречался с Ольгой Каниськиной. Мы прогулялись по новому манежу, обсудили текущие вопросы. Отдельно попросил: "Оля, я тебя умоляю. Только чтобы ничего больше не было. Ты знаешь, о чем я говорю. Не подставьте ребят и всю федерацию, всех атлетов". Все знают, что за ходоками особый контроль. Их чаще тестируют, к ним пристальное внимание. Спросил и про Чегина.

– Что ответила Каниськина?

– Что его нет в городе. Через две недели выяснилось, что он в Киргизии… (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийская чемпионка-2008 и чемпионка мира-2007 Ольга Каниськина - одна из воспитанниц Чегина. В 2015 году она была уличена в нарушении антидопинговых правил, ее результаты с 15 августа 2009 по 15 октября 2012 года, включая серебро Олимпиады-2012, были аннулированы. В 2016 году она была назначена заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва в Саранске.

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