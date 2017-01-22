21:28 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "К сериалу Зеппельта нужно относиться спокойно"

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что к расследованиям проблем с допингом в российском спорте немецким журналистом Хайо Зеппельтом надо относиться спокойно. Телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Сегодня в рамках вышел новый сюжет с интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева, который заявил, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

"Это сериал Зеппельта, поэтому к нему надо спокойно относиться", – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

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http://rsport.ru/athletics/20170122/1115279614.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kharyok1

Да, "человек из ниоткуда", поучи нас тому, как к фильму Зеппельта относится. А то ж мы все тут дети малые, сами не сообразим. Что бы без твоего живительного наставления-то делали бы? Только сели бы и плакали.

21:32 22 января

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