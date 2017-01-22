Дмитрий Шляхтин: "К сериалу Зеппельта нужно относиться спокойно"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что к расследованиям проблем с допингом в российском спорте немецким журналистом Хайо Зеппельтом надо относиться спокойно. Телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Сегодня в рамках вышел новый сюжет с интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева, который заявил, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

"Это сериал Зеппельта, поэтому к нему надо спокойно относиться", – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.