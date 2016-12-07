Дмитрий Шляхтин: "Исинбаева может снять свою кандидатуру? Как сложится, так сложится"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что спокойно отнесется к возможным изменениям в списке кандидатов на пост главы ВФЛА.

– Ходит много разговоров о том, что Елена Исинбаева может снять свою кандидатуру с президентских выборов ВФЛА в связи с тем, что возглавила Наблюдательный совет РУСАДА. Как отнесетесь к ситуации, если слухи окажутся правдой?

– Как сложится, так сложится. Люди рассудят. Говорят сейчас, что Шляхтин звонит в регионы, не было такого – у меня даже телефонов нужных нет. Я понимаю и Елену и Андрея Сильнова, которые выдвинули свои кандидатуры на пост президента ВФЛА. Ими двигали эмоции и желание изменить ситуацию. Это понятно: когда тебя обижают, всегда хочется пойти и найти правду. В данном случае бесполезно искать, надо решать вопросы по-другому.

Напомним, что отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря. (Мария МАРКОВА)