Дмитрий Шляхтин: "ИААФ смягчила критерии по восстановлению ВФЛА"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что ИААФ сняла ряд критериев по поводу восстановления членства России в международной организации. Ранее ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА. Из-за дисквалификации все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио и ряд других международных турниров.

- Есть определенные смягчения, есть снятие определенных вопросов, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Если раньше было 40 позиций, то сейчас гораздо меньше. Сейчас есть большая озабоченность о тестировании спортсменов, как это всё будет происходить. Но и механизмы по допуску наших спортсменов по индивидуальным заявкам в ближайшее время будут с нами согласованы, мы отправим свои предложения. Потом всё это будет утверждено на очередном совете ИААФ.

Нет невыполнимых вещей, поэтому критерии выполнимы. Сейчас стоит вопрос именно о механизме запуска всех моментов. Хотя мы всё это уже запустили, сейчас надо всё продолжать. Следующая встреча с представителями ИААФ в Монако запланирована в ноябре, но конкретной даты нет. На сегодня всё это только проектные моменты, которые мы должны согласовывать.