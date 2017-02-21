Дмитрий Шляхтин: "ИААФ по заявкам спортсменов ничего не ответила, остается мало времени"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что ИААФ еще не ответила по заявкам российских спортсменов на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. По его словам, у ИААФ остается очень мало времени для ответа.

– Подано 44 заявки, 33 обработано и согласовано, 11 заявок в стадии режима ожидания – из-за доклада Макларена, низких результатов, которые должны были (быть) подтверждены ,– цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – ИААФ ничего на сегодня пока не ответила, остается совсем немного времени. В ближайшее время будет четкое понимание, куда мы двигаемся. Все документы приняты, никаких вопросов нам не было задано. Ответ должен прийти в ВФЛА.

У нас должно быть четкое понимание по билетам, по экипировке, в которой спортсмены должны будут выступать. Достаточно жесткие сроки, мы понимаем, что возможно придется делать это в авральном режиме.

Сегодня пойдет крайнее письмо. Думаю, оно уже отправлено с просьбой определить окончательное решение. Мы подталкиваем их к окончательному принятию решений, так как у нас не остается времени.