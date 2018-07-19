Дмитрий Шляхтин: "Хочу поздравить Чичерову, что она сегодня получит возможность вернуться в спорт"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин очень рад тому, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила олимпийскую чемпионку 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в национальных соревнованиях. По его словам, ВФЛА будет и дальше помогать спортсменке.

- Это по-настоящему хорошая новость, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Молодец Аня, которая билась за свое право выступать. Здорово сработал менеджер (Павел Воронков), сама федерация конструктивно подошла к этому вопросу. У нас есть договоренности о помощи Ане и оказании всяческого содействия в ее непростой финансовой ситуации.

Я хочу поздравить Аню, что она сегодня получит возможность вернуться в спорт спустя длительное время и составить конкуренцию всем остальным участницам чемпионата России.