20:51 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "Грант МОК Степановой - компромисс по ее недопуску к Олимпиаде"

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что предоставление гранта МОК информатору ВАДА Юлии Степановой, а также назначение ее мужа, экс-сотрудника РУСАДА Виталия Степанова консультантом МОК по антидопинговым вопросам является компромиссным решением, связанным с недопуском спортсменки к Олимпийским играм-2016. По словам главы организации, в данной ситуации существует системный процесс поддержки.

-  Меня уже ничего не удивляет, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Их весь сезон поддерживало ВАДА с точки зрения финансовой составляющей. Плюс премия порядка 10 тысяч евро от какого-то фонда, которую они должны в конце года получить. Плюс есть системный процесс поддержки.

Что касается поддержки со стороны МОК, то мое мнение в том, что это компромиссное решение по недопуску  на Олимпиаду.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161025/1111320812.html

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