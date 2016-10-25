Дмитрий Шляхтин: "Грант МОК Степановой - компромисс по ее недопуску к Олимпиаде"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что предоставление гранта МОК информатору ВАДА Юлии Степановой, а также назначение ее мужа, экс-сотрудника РУСАДА Виталия Степанова консультантом МОК по антидопинговым вопросам является компромиссным решением, связанным с недопуском спортсменки к Олимпийским играм-2016. По словам главы организации, в данной ситуации существует системный процесс поддержки.

- Меня уже ничего не удивляет, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Их весь сезон поддерживало ВАДА с точки зрения финансовой составляющей. Плюс премия порядка 10 тысяч евро от какого-то фонда, которую они должны в конце года получить. Плюс есть системный процесс поддержки.

Что касается поддержки со стороны МОК, то мое мнение в том, что это компромиссное решение по недопуску на Олимпиаду.