Дмитрий Шляхтин: "Федерация выиграет от совместной работы с Исинбаевой"

Действующий президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин в преддверии выборов главы организации подчеркнул, что хочет довести до конца начатое дело, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА.

По его словам, кандидат на должность президента ВФЛА Елена Исинбаева - гениальный человек, от сотрудничества с которым организация только выиграет.

- Мы проделали очень большой путь, мне хочется довести начатое до конца, - сказал Шляхтин. - Что касается Елены Исинбаевой, то она - гениальный спортсмен и человек. Если получится работать с ней в одной команде, федерация только выиграет. В каком качестве? Пусть решает руководство федерации.