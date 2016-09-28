Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что пока не определился относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента федерации на декабрьских выборах, а его решение будет зависеть от позиции регионов по выдвижению Елены Исинбаевой. Сегодня двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛА. Ранее Шляхтин говорил, что не будет соперничать с Исинбаевой на выборах.

– Во-первых, это не соперничество, а обычная конструктивная работа, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Во-вторых, каждый человек может подать свою кандидатуру и баллотироваться – будь то спортсмен или функционер, как это было на январских выборах. Я на сегодняшний день могу сказать, что не определился с выдвижением своей кандидатуры. В большей степени это будет зависеть от обстоятельств. В первую очередь, как того хотят регионы. Основная составляющая голосов – это регионы. Как они воспримут выдвижение Лены? Если они ее поддержат, почему мне ее не поддержать?

Нужно посмотреть, какие программы будут анонсироваться, каким Лена видит выход из сегодняшней ситуации. Ведь коммуникация – это большое дело. Когда ты работаешь с рабочей группой, понимаешь, что это совсем другой формат. Столкнувшись с этой проблемой в январе, я понял, что это должен быть огромный опыт как международного общения, так и внутреннего понимания. Чтобы на международной арене тебя восприняли достаточно серьезно. Потому что по каждому члену президиума мы готовили, по сути, досье. Все это оценивалось и отмечалось как преобразование, как реструктуризация всей федерации. Более того, вопросы, касающиеся самой легкой атлетики, сегодня тоже есть – что же происходит внутри, какие реформы нужно делать, как должно меняться лицо федерации в свете предъявляемых требований.