Дмитрий Шляхтин: "Думаю, что Кирдяпкин и Каниськина уже не будут выступать"

Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что российские ходоки Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, вероятно, уже не будут выступать на соревнованиях. Оба спортсмена ранее не были допущены до июньского чемпионата России в Чебоксарах, а также не были допущены до зимнего национального первенства по спортивной ходьбе, завершившегося ранее в Сочи.

– Я думаю, что они уже не будут выступать, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Будут ли исключены из сборной? Естественно. Им надо либо деньги возвращать, а суммы немаленькие, либо выступать только на чемпионате Мордовии. Даже на чемпионате России они не имеют права стартовать.

Кирдяпкин был лишен золота Олимпийских игр-2012 в Лондоне в спортивной ходьбе на 50 километров из-за нарушения антидопинговых правил, после чего спортсмен вернул медаль. Каниськина, в настоящее время занимающая должность заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске, ранее отбыла дисквалификацию сроком три года и два месяца начиная с 15 октября 2012 года. Она была лишена серебряной награды Игр-2012 в ходьбе на 20 километров, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов.