Дмитрий Шляхтин: "Для меня восстановление ВФЛА - принципиальный момент. Я не хочу испортить себе имя"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" отметил, что для него вопрос восстановления организации в ИААФ стал принципиальным. Он подчеркнул, что проволочки в этом процессе наносят ущерб его репутации.

– Для вас восстановление ВФЛА в правах – это ограниченная в какие-то сроки история? Не уйдете, пока этого не случится? Или есть какая-то точка невозврата, после которой вы готовы оставить президентское место?

– Я уже говорил об этом Руне Андерсону. Объяснял, что с каждым месяцем набираю отрицательную плавучесть в федерации. Говоря, какой я молодец и сколько всего сделал, они, по сути, одной рукой меня приподнимают, а другой – топят. Внутри начинает расти недовольство моей работой. На сегодня мне есть чем заняться, и я объяснил это Андерсону. Но для меня лично восстановление ВФЛА тоже принципиальный момент. Я не хочу испортить себе имя. Работа во главе федерации – это большие политические риски для меня. Так что нужно идти до конца. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шляхтина – скоро в "СЭ"