Дмитрий Шляхтин: "Денег ВФЛА хватает только на содержание офиса и жизнедеятельность аппарата"

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил, что организация практически лишилась спонсорства. По его словам, денег хватает на самые первые нужды ВФЛА. На прошлой неделе в Монако состоялась встреча Шляхтина с представителями IAAF, на которой обсуждался вопрос восстановления членства организации.

- Я рассказал, что ситуация достаточно тяжелая у федерации, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - Nike практически ушел из спонсорства федерации, осталось только 30% финансирования, и этих денег нам хватит только на содержание офиса и жизнедеятельность аппарата. Никаких лишних средств на командирование и тестирование у нас нет. Для них это было неожиданностью. Они были уверены, что деньги есть и мы тестируемся.