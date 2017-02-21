15:38 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дмитрий Шляхтин: "Дедлайн по допуску на чемпионат Европы - 2 марта"

0
0
0
0

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что российским тренерам необходимо заранее знать, кто из спортсменов будет участвовать в международных соревнованиях, иначе их нельзя будет подвести к стартам. В данный момент самым острым является решение по допуску российских спортсменов под нейтральным флагом на чемпионат Европы в закрытых помещениях, который пройдет в Белграде 3 - 5 марта.

– Сегодня отправим письма с просьбой определить даты окончательного принятия решения, – сказал Шляхтин. – Времени у нас почти не остается. Если каждый день приходят заявки от спортсменов, это сложно. Дедлайн – 2 марта. В ИААФ должны понимать, что необходимы подводки к стартам. Мы не можем завтра выйти и сразу стартовать. Должна быть подводка в две недели. Это минимум, поэтому нужно все знать заранее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ