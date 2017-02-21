Дмитрий Шляхтин: "Часть спортсменов относится к возвращению медалей с пониманием"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что во время чемпионата страны по легкой атлетике в помещении у спортсменов было взято 18 допинг-проб. Также он отметил, что непросто работать с дисквалифицированными медалистами по возвращению наград, поскольку на этот счет нет решения суда.

– За три дня у российских спортсменов было взято 18 допинг-проб, – сказал Шляхтин. – Их отбирала немецкая компания. Вот так вот нас контролируют. Что касается возвращения наград, то каждый спортсмен, который участвовал в Олимпиаде, должен выполнять Олимпийскую хартию. Там прописаны вещи, отражающие борьбу и честность.

Если есть нарушения – верните медали. Часть спортсменов относится с пониманием. Конечно, непросто принять такое решение. Мы ведем разговоры со спортсменами, обозначаем позицию федерации. МОК определил, что необходимо сдать медали, но решения суда нет. Будет решение CAS, тогда другое дело. Непросто сломать ситуацию, но сдвиги имеются. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)