Дмитрий Медведев: "Желательно, чтобы наши спортсмены выступали под российским флагом, но..."

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что не против выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом. По его словам, спортсмены должны использовать пик своей физической формы. Напомним, что Международная ассоциация легкой атлетики (ИААФ) приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

– Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом, мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее, – цитирует ТАСС Медведева , – Раз такая ситуация сложилась, я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы, но мы должны это учитывать. Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная.

Поэтому если так получается, что вы находитесь на пике формы, то прежде всего должны учитываться интересы самого спортсмена.