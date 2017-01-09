Дисквалифицированный Дылдин объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня ВФЛА сообщила о том, что CAS дисквалифицировал россиянина за нарушение антидопинговых правил по статье "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб". Спортсмен отстранен на четыре года.
"Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня. Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик", - написал Дылдин в Facebook.
Max2015
ну надо же - политика пришла, а он так и не научился быстро сбегать от допинг офицеров? то есть чисто лох оказался?
21:35
совва
Обама лично не пустил на допинг-контроль)
21:30
Буква Ё
DV1981, но ты тоже сидишь, фыркаешь и ничего не делаешь:)
20:59
Буква Ё
DV1981, но ты же тоже сидишь, фыркаешь и ничего не делаешь:)
20:57
DV1981
Буква Ё,скорее ты пойдешь.У нас пустобрехов любят.Ведь проще всего сидеть и фыркать из-за угла и ничего не делать.Трусливый ты человек по жизни,а на таких не обижаются.Главное верь и дальше)))
20:56
Буква Ё
Ну ничего, по старой русской традиции после завершения карьеры из-за допинга в чиновники пойдет. У нас допингеров любят:)
20:50