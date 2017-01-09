Дисквалифицированный Дылдин объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня ВФЛА сообщила о том, что CAS дисквалифицировал россиянина за нарушение антидопинговых правил по статье "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб". Спортсмен отстранен на четыре года.

"Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня. Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик", - написал Дылдин в Facebook.