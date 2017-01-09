20:12 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Дисквалифицированный Дылдин объявил о завершении карьеры

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Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Сегодня ВФЛА сообщила о том, что CAS дисквалифицировал россиянина за нарушение антидопинговых правил по статье "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб". Спортсмен отстранен на четыре года.

"Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня. Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик", - написал Дылдин в Facebook.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Max2015

ну надо же - политика пришла, а он так и не научился быстро сбегать от допинг офицеров? то есть чисто лох оказался?

21:35

совва

Обама лично не пустил на допинг-контроль)

21:30

Буква Ё

DV1981, но ты тоже сидишь, фыркаешь и ничего не делаешь:)

20:59

Буква Ё

DV1981, но ты же тоже сидишь, фыркаешь и ничего не делаешь:)

20:57

DV1981

Буква Ё,скорее ты пойдешь.У нас пустобрехов любят.Ведь проще всего сидеть и фыркать из-за угла и ничего не делать.Трусливый ты человек по жизни,а на таких не обижаются.Главное верь и дальше)))

20:56

Буква Ё

Ну ничего, по старой русской традиции после завершения карьеры из-за допинга в чиновники пойдет. У нас допингеров любят:)

20:50

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