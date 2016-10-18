Дисциплинарный трибунал станет новым рабочим органом ИААФ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что специальный конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), который пройдет 3 декабря в Монако, примет решение о появлении в структуре этой организации нового рабочего органа – дисциплинарного трибунала. Он отметил, что существует специальная группа, которая занимается выработкой предложений по реформированию системы управления ИААФ. По словам Бутова, Integrity Unit Board будет определять и оценивать всевозможные риски, отслеживать исполнения правил в разных областях.

– При ИААФ создается дисциплинарный трибунал, а вот антидопингового департамента в структуре организации больше не будет, - цитирует ТАСС Бутова. - Я знаю, что этот подход, в частности, очень подробно обсуждался с Международным олимпийским комитетом (МОК). В свою очередь сам МОК теперь намерен вместе со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) идти таким же путем.

На специальном конгрессе, который пройдет 3 декабря, будут подведены некоторые итоги работы этой группы, планируется принятие важных решений. В структуре ИААФ также появится специальный орган Integrity Unit Board. Я бы перевел его как "Бюро, обеспечивающее целостность легкой атлетики".

Этот новый орган призван работать в двух направлениях. Первое будет связано с мониторингом ситуации с противодействием допингу, второе – с целостностью легкой атлетики. Это будет независимый орган, который будет отчитываться только перед конгрессом ИААФ.

Это и антидопинг, и борьба с различного рода манипуляциями во время соревнований, коррупцией, случаями занижения возраста спортсменов. Также Integrity Unit Board займется совершенствованием правил перехода спортсменов из одной страны в другую, системы выборов, этических вопросов, связанных с получением чиновниками ИААФ всяческих подарков и т. д.