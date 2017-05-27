Эфиопка Гензебе Дибаба победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине в беге на дистанции 5000 метров. Она пробежала дистанцию за 14 минут 25,22 секунды. Второе место заняла кенийка Лилиан Касаит Ренгерук (14.36,80). Тройку призеров замкнула голландка Сифан Хассан (14.41,24).

В беге на 3000 м с препятствиями первой стала кенийка Селлифин Чептик Чеспол (8 минут 58,78 секунды). Второе место заняла ее соотечественница Беатрис Чепкоч (9.00,70), третье – представительница Бахрейна Рут Джебет (9.03,52).

В соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин победу одержала американка Бриттни Риз (7,01). Второе место у ее соотечественницы Тианны Бартолетты (6,83), третьей стала британка Лоррейн Юген (6,78). Напомним, что россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом, была четвертой (6,70).

Представительница Белоруссии Татьяна Холодович одержала победу в метании копья (66,30). Второй стала китаянка Лю Шиин (65,21), третьей – хорватка Сара Колак (64,64).