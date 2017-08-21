Дарья Клишина: "Я не намерена пропускать предстоящий зимний сезон"

Обладательница серебряной медали ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не собирается пропускать ближайший зимний сезон и намерена принять участие в мировом первенстве в закрытых помещениях, которое пройдет в начале марта 2018 года в британском Бирмингеме. До конца летнего сезона Клишиной, сумевшей на чемпионате мира в лучшей попытке показать результат семь метров, предстоит выступить на двух турнирах: 27 августа в Берлине и 1 сентября в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

– В своей жизни я пропустила только два зимних сезона, – цитирует ТАСС Клишину. – Первый раз это случилось, когда я только переехала в Америку и мне потребовалось много времени на адаптацию к требованиям нового тренера. Второй пропущенный сезон был перед Олимпийскими играми в Бразилии, когда я не имела права выходить на старт после отстранения нашей федерации.

Я очень люблю прыгать в закрытых помещениях. И пусть зимой стартов у меня бывает немного, именно они являются лучшей возможностью отработать технические моменты. Поэтому предстоящий зимний сезон я не намерена пропускать, и зимний чемпионат мира в Бирмингеме будет присутствовать в моем соревновательном плане.