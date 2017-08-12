Дарья Клишина: "В США не чувствовала себя чужой"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отметила, что комфортно себя чувствует в США. Россиянка живет и тренируется в Штатах. На чемпионате мира-2017 она завоевала серебро.

– В США вы сейчас ощущаете себя своей?

– А с этим сразу не было никаких проблем. Меня очень хорошо приняли с первого дня. Я думала, что все будет куда сложнее, чем в итоге получилось. Вокруг меня создали очень уютную и дружелюбную атмосферу. Чужой я себя там и не чувствовала.

Что касается коммуникации, то не могу сказать, что разговариваю на 100 процентов хорошо. Хочу свободно общаться на самые разные темы, включая, например, политику, но вот специфические термины пока еще не знаю. Иногда ловлю себя на мысли, что могу завернуть красивое предложение, но не хватает одного главного слова, чтобы оно получилось. Приходится объяснять все в обход. (Владимир ИВАНОВ, Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Клишиной