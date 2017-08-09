Дарья Клишина: "В 15 лет подумала о допинге"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина призналась, что в юном возрасте думала о применении допинга. По ее словам, прогресса удалось добиться за счет упорных тренировок.

– Я думала однажды о допинге, когда мне было 15 лет, – цитирует ВВС Клишину. – Мой личный рекорд тогда был 6,30 метра. Я смотрела на старших девочек, которые прыгали на семь метров. Думала, что это невозможно без допинга. Но продолжала тренироваться и тренироваться. Больших прорывов не было, но мне удалось установить рекорд России среди молодежи – 6,52 метра. Я была очень счастлива. Потом прыгнула на 7,03 метра – впервые в жизни преодолела отметку в семь метров!

Подумала, что жизнь прекрасна. Ты можешь тренироваться и соревноваться, не принимая запрещенных веществ. За последний год я стала морально сильнее. Чувствую себя старше, чем на 26 лет. Даже негативный опыт помог мне стать крепче.