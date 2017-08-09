Дарья Клишина: "В 15 лет подумала о допинге"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина призналась, что в юном возрасте думала о применении допинга. По ее словам, прогресса удалось добиться за счет упорных тренировок.
– Я думала однажды о допинге, когда мне было 15 лет, – цитирует ВВС Клишину. – Мой личный рекорд тогда был 6,30 метра. Я смотрела на старших девочек, которые прыгали на семь метров. Думала, что это невозможно без допинга. Но продолжала тренироваться и тренироваться. Больших прорывов не было, но мне удалось установить рекорд России среди молодежи – 6,52 метра. Я была очень счастлива. Потом прыгнула на 7,03 метра – впервые в жизни преодолела отметку в семь метров!
Подумала, что жизнь прекрасна. Ты можешь тренироваться и соревноваться, не принимая запрещенных веществ. За последний год я стала морально сильнее. Чувствую себя старше, чем на 26 лет. Даже негативный опыт помог мне стать крепче.
mobile_actor
"Ведь в России это невозможно, как говорят нам неудачник-бегун Дмитриев и большой знаток мирового околоспорта mobile-actor." Ну, вот, вы и до прямого вранья опустились, spetrov.
17:11
П_о_в_а_р
pojarniy - Я в спорте 20 лет. ----------------------------- Я 60 лет уже в спорте. Всегда ел допинг. Очень вкусно.
17:07
pojarniy
Ну что врать. Н а уровне России в 15 лет в то время никто не проверял. Ну фантозерка. Видно попросили сказать этот бред. В Юношеском спорте все применяют, у кого есть деньги, не врите хоть себе. Я в спорте 20 лет. Как только появился, сразу стали принимать. Никто не проверять в наше не до развитой стране в 80-90 годах.
17:05
spetrov
Странно. Как же ты в сборную вообще попала, не принимая допинг. Ведь в России это невозможно, как говорят нам неудачник-бегун Дмитриев и большой знаток мирового околоспорта mobile-actor.
17:03