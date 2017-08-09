Дарья Клишина: "Степанова посеяла хаос, в котором оказались все"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отметила, что ее разозлил допинговый скандал вокруг легкой атлетики в России после фильма на немецком канале ARD. Основным информатором в этом деле была бегунья Юлия Степанова.

– Все началось с того, что Степанова рассказала в немецком документальном фильме 2014 года, – цитирует ВВС Клишину. – Она посеяла хаос, и в этом хаосе оказалось много людей. У нас много спортсменов, которые никогда не имели проблем с допингом. Но она указала на вовлеченность всех. Если вы хотите что-то сказать, то говорите о тех, кто на самом деле виноват. Не нужно впутывать "чистых" людей. Почему все оказались запятнаны? Меня это рассердило.

Люди употребляют допинг – это их выбор. Я не стану ни о ком говорить плохо. Если ты хочешь соревноваться с допингом, то это твоя жизнь. Я лично могу спокойно спать, зная, что ничего не нарушала.