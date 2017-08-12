Дарья Клишина: "Сильно праздновать – рано. Впереди три старта"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира, отметила, что всегда старается прыгать далеко, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка в пятницу заняла второе место, прыгнув на 7 метров.

- Я стараюсь прыгать далеко всегда, - призналась Клишина. - Иногда не все получается. И люди рассуждают, мол, показала какие-то 6,60 – да она даже не хотела прыгать. Это не так! Мы хотим всегда. Но бывает, что не все сходится. Погода, травма, не то настроение, нервы – случиться может все, что угодно. Но пытаемся показать лучший результат мы на каждом старте.

- Был ли у вас какой-то план, как праздновать долгожданную медаль?

- У меня были большие планы, но когда все случилось – они рассеялись (смеется). Я вообще думала, что церемония награждения завтра, но организаторы провели ее сегодня. Теперь и не знаю, что делать. Но сильно праздновать – рано. Впереди три старта. Причем следующий уже 16 августа. Особо не расслабишься. Ведь дашь слабину – и можно получить травму. Так что посидим спокойно в семейном кругу – и достаточно.

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