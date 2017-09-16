Дарья Клишина: "Сейчас даже рингтон на телефоне не должен напоминать мелодию гимна России"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью RT отметила, что требования к российским спортсменам на международных турнирах очень строгие. Напомним, что на чемпионате мира некоторые россияне выступали под нейтральным флагом.

– ИААФ не учитывает результаты нейтральных спортсменов в медальной таблице. Не обидно, что так происходит? Вашей медали как будто нигде нет…

– Конечно, немного обидно, но в то же время думаю, что эта медаль не только для меня, она и для всех болельщиков, которые нас поддерживали. Это приятно осознавать. Но всё-таки немного неправильно, когда у тебя отнимают какую-то часть эмоций, которые ты хотел бы разделить со всей страной. Спортсмену всё же хочется полностью насладиться моментом триумфа.

– Не было ли желания как-нибудь секретно отметить свою принадлежность к России? Или решили в любом случае действовать согласно правилам?

– Один раз организаторы заметили, что у меня на волосах резинка цветов национального флага. После этого они как раз и прописали настолько строгие запреты, что даже рингтон на телефоне не должен напоминать мелодию гимна нашей страны. Поэтому на чемпионате мира нам пришлось просто следовать правилам. У нас не было выбора.

– Как именно проверяли звонки на телефоне?

– Естественно, досконально за нами не следили. Они просто решили прописать запрет на любые возможные лазейки, которые могли бы использовать нейтральные атлеты, чтобы где-то засветить символику своего государства. На всякий случай отрезали все пути, которые мы могли бы использовать.