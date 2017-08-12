Дарья Клишина: "После медали не удалось насладиться каждой минутой из-за отсутствия флага"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что ей не удалось получить всего спектра положительных эмоций после серебра на чемпионате мира в Лондоне. По словам спортсменки, причиной этого стало отсутствие российской символике. Напомним, что в связи с дисквалификацией ВФЛА атлеты России выступают под нейтральным флагом.

– Хоть в какой-то степени вам подпортило впечатление от серебряного финала то, что вы выступали в нем не в российской форме?

– Ну, конечно! И ладно бы только форма. То, что я не могла взять наш флаг после – было еще обиднее. Хотелось порадоваться за всю команду, за себя, разделить эмоции со всеми, но такой возможности не было. Очень жаль. Все-таки такие моменты, когда ты уже завоевал медаль и можешь наслаждаться каждой минутой, бывают в жизни не так часто. В полной мере ощутить всего спектра положительных эмоций в Лондоне не получилось. (Владимир ИВАНОВ, Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Клишиной