Дарья Клишина: "Олимпийские игры достаточно сильно изменили мое мировоззрение"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира, призналась, что Олимпийские игры изменили ее мировоззрение, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка перестала обращать внимание на прессу и комментарии в социальных сетях.

- По поводу разговоров. Многие действительно говорили, что Клишина свои лучшие попытки показала в 2011 году и так далеко больше не прыгнет никогда. До вас доходили эти слова?

- После своего олимпийского опыта я вообще перестала читать прессу. Не смотрю комментарии в Инстаграме и Фейсбуке, не открываю новости и даже не захожу на Яндекс.

- Как вам это удается?

- А спокойно. И жить стало действительно легче. Я сменила номер телефона и сейчас чувствую себя просто прекрасно. Тот опыт многому меня научил. При подготовке к Лондону я была сфокусирована только на своих мыслях и целях, а не на разговорах других людей.

- То есть Олимпийские игры в какой-то степени изменили ваше мировоззрение?

- Да, достаточно сильно. Мне многое пришлось пропустить через себя. Была поддержка моей команды, но больше – никакой другой. Надеюсь, в России тоже поменялось мнение к тому, что пока мы выступает под нейтральным статусом. И люди искренне радуются за медали Сергея, Валеры и мою. И буду радоваться другим, которые наши ребята здесь еще, надеюсь, завоюют.

Полное интервью Клишиной вскоре будет опубликовано