Дарья Клишина: "Нейтральный флаг? Всем известно, что мы представляем Россию"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, выступающая на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом, отметила, что российским спортсменам разрешили носить одежду с национальным флагом страны. По ее словам, спортсмены оказывают друг другу всевозможную поддержку.

- Мы будем выступать под нейтральным флагом, но всем и так известно, какую страну мы представляем, - сказала Клишина в интервью телеканалу BBC. – Все знают, что мы представляем Россию. Мы внутри знаем, что выступаем за нашу страну. Поэтому не так важно, что написано в регламенте.

Мы можем говорить о том, что мы из России. Нам разрешено носить форму с нашим гербом и названием страны. Но при этом на телефоне не должна играть музыка, которая похожа на российский гимн. Сложно участвовать без своих партнеров по команде, ведь они оказывают поддержку во время соревнований. Хорошо, что на чемпионате мира не я одна. Нас в Лондоне 19 человек.