Дарья Клишина: "Неприятно выступать без флага, но нас поставили в такие условия"

Прыгунья в длину Дарья Клишина подчеркнула, что ей будет неприятно выступать на предстоящем чемпионате Европы в помещении в качестве нейтрального спортсмена, передает корреспондент "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что россияне опять получат возможность подачи индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях. Им предлагается выступать в качестве нейтральных спортсменов. Чемпионат Европы в помещении пройдет с 3 по 5 марта в Белграде.

– Мне было непросто, потому что соперницы готовятся только к российским стартам, а я относилась к этому турниру как к контрольной тренировке, – сказала Клишина. – Мне всегда очень приятно здесь выступать, это мой родной манеж. Я всегда хорошо здесь прыгала, еще совсем маленькой меня ставили здесь девятой участницей, и я боролась со взрослыми девочками. Теперь я планирую выступить еще на двух турнирах и потом на чемпионате Европы.

Конечно, неприятно выступать без флага, но нас поставили в такие условия. И я думаю, каждый человек будет знать, что я выступаю именно за Россию. Что буду делать, если поднимусь на пьедестал, или как тогда быть с гимном? Мне задавали этот вопрос, но если честно, пока стараюсь об этом не думать. Очень жаль, что нас поставили в такие условия...