Дарья Клишина: "Немного жаль, что медаль не золотая. Но и серебро тоже ничего"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рада своей первой медали чемпионата мира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка в пятницу заняла второе место, прыгнув на 7 метров.

- Могу только радоваться, - светилась Клишина. - Это же моя первая медаль! Немного жаль, что не золотая. Но и серебро тоже ничего. На этот раз присоединяюсь к Сергею Шубенкову и Валерию Пронкину. Только что увидела, что он стал вторым. Такой молодец!

- Не сожалеете, что все это случилось не в прошлом году?

- Если бы, да кабы… Нужно действовать здесь и сейчас, а не жить прошлым. И сегодня был тот момент, когда я сумела показать то, к чему готовилась многие годы. Разумеется, было бы здорово прыгать так и на Олимпийских играх год назад, но тогда ситуация не позволила сделать это. А сейчас был момент, который нельзя упускать.

Полное интервью Клишиной вскоре будет опубликовано