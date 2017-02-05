Дарья Клишина: "Не считаю себя предателем родины"

Прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что не считает себя предателем страны из-за того, что может выступать на международных стартах без особых индивидуальных заявок, которые вынуждены отправлять остальные ее соотечественники. Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что россияне опять получат возможность подачи индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях. Им предлагается выступать в качестве нейтральных спортсменов.

– Вы знаете, мое окружение – спортсмены, тренеры, моя команда, родные – никто меня не считает предателем, – цитирует "Р-Спорт" Клишину. – А это для меня самое главное, потому что они – моя поддержка. А уже мнение других людей – это их личное мнение, они могут рассуждать так, как им вздумается. Я ближе к тем людям, которые верят в меня и поддерживают.

После Олимпиады-2016 у меня был достаточно большой стресс. Я стараюсь как можно меньше читать любую прессу, я просто пытаюсь находиться вне всех этих событий. Вообще лучше ничего не знать и сохранить свои нервы в порядке, потому что очень сложное было для меня лето.