Дарья Клишина: "Не считаю себя предателем родины"

Прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что не считает себя предателем страны из-за того, что может выступать на международных стартах без особых индивидуальных заявок, которые вынуждены отправлять остальные ее соотечественники. Ранее глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что россияне опять получат возможность подачи индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях. Им предлагается выступать в качестве нейтральных спортсменов.
– Вы знаете, мое окружение – спортсмены, тренеры, моя команда, родные – никто меня не считает предателем, – цитирует "Р-Спорт" Клишину. – А это для меня самое главное, потому что они – моя поддержка. А уже мнение других людей – это их личное мнение, они могут рассуждать так, как им вздумается. Я ближе к тем людям, которые верят в меня и поддерживают.
После Олимпиады-2016 у меня был достаточно большой стресс. Я стараюсь как можно меньше читать любую прессу, я просто пытаюсь находиться вне всех этих событий. Вообще лучше ничего не знать и сохранить свои нервы в порядке, потому что очень сложное было для меня лето.
rusfed 2.0
Все эти дискуссии - дешевая демагогия. Государство инвестировало в нее, чтобы она прыгала. Прыгать - лучшее, если не единственное, что Клишина умеет. Это ее работа. Поэтому Даша вольна зарабатывать себе на хлеб без лицемерных нравоучений со стороны
22:33 5 февраля
mobile_actor
Ну, конечно, ведь патриот у нас Балахничев с его миллионами евро на счетах в европейских банках - его предателем не считают.
21:29 5 февраля
Людвиг Аристархович
А зря не считаешь...
20:36 5 февраля
ЮКИ
правильно ,Даша!вы Не предатели,это вас Предали!те,кто подсадил росспорт на наркоту!выступай и Побеждай!и Не обращай внимания на сопли Недоумков!
19:42 5 февраля
Буква Ё
Anders Panayotis, ты россиян называешь глистами?! Ты русофоб?
19:21 5 февраля
gorsten79
А при чем здесь-предатель Родины и Клишина.Громкие слова.Я понимаю,если бы она перешла под чужой флаг.Хотя бы.И то , по-моему для нашей легкой атлетики,в широком смысле для нашего спорта,не такая уж потеря.Сколько наших теннисистов постоянно уходят выступать за другие страны.Ее для галочки международные функционеры допускают на соревнования,зная что она особо ничего не покажет.Типа они за справедливость.На ее месте мог быть кто угодно.Ни ее вины ни заслуги в этом нет.Но Клишина не Устюгов в лыжах.Чтобы был такой же эффект -как победа на "Тур де Ски" Устюгова ,при отстранении сильнейших наших лыжников ,ей надо победить всех иностранцев с мировым рекордом или лучшим результатом сезона в мире как минимум.
19:08 5 февраля
Anders Panayotis
Буква Ё А мы все считаем! Надеюсь, Трамп тебя накажет и лишит российского гражданства_______________________________Кто зто мы? Ты и твои глисты?
19:02 5 февраля
Буква Ё
А мы все считаем! Надеюсь, Трамп тебя накажет и лишит российского гражданства
18:51 5 февраля