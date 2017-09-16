Дарья Клишина: "Не люблю прыгать на 6,66 метра"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью RT призналась, что не любит прыгать с результатом 6,66 метра. Также она отметила, что ей нравится, когда во время соревнований идет дождь, но она не любит, когда холодная погода.

– Ваш боевой настрой могут сбить какие-нибудь мелочи? Вы выиграли квалификацию с недалеким прыжком на 6,66 метра. Придаете ли вы какое-то значение "демоническим" цифрам или не обращаете внимания на подобные вещи?

– Честно говоря, не люблю прыгать с таким результатом. Когда у меня ещё не было высокого личного рекорда, на соревнованиях я часто прыгала на 6,66 метра. Никогда не получалось преодолеть эту отметку. Поэтому не люблю, когда выпадают эти числа. Как бы то ни было, я постаралась не обращать на них внимание. Главное, что я прошла квалификацию. Неприятно, что тогда было холодно. Мне нравится прыгать в дождь, но не в холод. Именно в тот день все совместилось, и было тяжеловато. В основном все выполняли по две-три попытки. Мало кто ушёл после первой. В итоге многие не выполнили квалификационный норматив. Причина может быть в том, что на квалификацию ты приходишь с другой целью. Не требуется стать победителем или побить личный рекорд. В голове есть только цифры, которые необходимы для сдачи нормативов. Квалификация и финал – две разные вещи. Я понимала, что в финале будет уже по-другому.