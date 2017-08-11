Дарья Клишина: "Много лет хотела прыгнуть на семь метров, хотела показать этот результат еще на Олимпиаде в Рио"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебро на чемпионате мира в Лондоне, отметила, что этот результат является для нее самым важным. Она также добавила, что наслаждалась турнирном и впервые выступала без нервов.

Отметим, что в финале соревнований Клишина показала результат ровно 7 метров. Первой стала американка Бриттани Риз (7,02).

– Я рада и очень счастлива. Это моя первая медаль на чемпионатах мира, и для меня этот результат является самым важным, – приводит "Р-Спорт" слова Клишиной. – Я не прыгала на семь метров в течение шести лет. Я много лет ждала этого результата. Я хотела показать его на Олимпиаде в Рио, но со всей этой ситуацией вокруг меня у меня просто не было шанса на это. А сейчас самое время показать этот результат. Я наслаждалась этим чемпионатом мира, и тут не было никаких нервов – в первый раз в моей жизни.

Клишина взяла серебро чемпионата мира в Лондоне