Дарья Клишина: "Меня называли изменщицей свои же люди"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина призналась, что в прошлом году пережила сильнейший стресс, когда стала единственной легкоатлеткой из России, допущенной к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом. Спортсменка подчеркнула, что сейчас на чемпионате мира в Лондоне чувствует себя спокойнее.

– Сейчас мне хорошо, но в прошлом году была совсем иная ситуация, – цитирует ВВС Клишину. – Моя олимпийская мечта превратилась в кошмар. Я в хорошей форме подходила к Олимпиаде, а потом случилась эта бомба.

В итоге за день до квалификации моему тренеру позвонили в 4 часа ночи, чтобы сказать о вердикте. Он пришел ко мне и сказал, что мы выиграли дело. Было 5 утра, я не могла уснуть, тряслась. Все эмоции потратила за неделю до Игр. Это меня утомляло. Я не могла тренироваться, не могла сосредоточиться.

А потом стресса стало еще больше. После сообщений о том, что я буду выступать под флагом МОК в статусе нейтрального спортсмена. Я получала оскорбления, меня называли изменщицей свои же люди, потому что они верили новостям. Я старалась не читать комментарии в своем Инстаграме, но это было невозможно. Мои друзья присылали мне тексты, показывали, что обо мне пишут.

После квалификации я полтора часа провела в смешанной зоне, потому что не могла пройти мимо журналистов. Они разрывали меня, спрашивали о ситуации с допингом в России. На Играх я чувствовала себя одинокой, и это давило на меня. Мне не удавалось сосредоточиться на соревнованиях. Поэтому, вероятно, выступила не так, как хотела бы.