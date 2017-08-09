Дарья Клишина: "Меня называли изменщицей свои же люди"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина призналась, что в прошлом году пережила сильнейший стресс, когда стала единственной легкоатлеткой из России, допущенной к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом. Спортсменка подчеркнула, что сейчас на чемпионате мира в Лондоне чувствует себя спокойнее.
– Сейчас мне хорошо, но в прошлом году была совсем иная ситуация, – цитирует ВВС Клишину. – Моя олимпийская мечта превратилась в кошмар. Я в хорошей форме подходила к Олимпиаде, а потом случилась эта бомба.
В итоге за день до квалификации моему тренеру позвонили в 4 часа ночи, чтобы сказать о вердикте. Он пришел ко мне и сказал, что мы выиграли дело. Было 5 утра, я не могла уснуть, тряслась. Все эмоции потратила за неделю до Игр. Это меня утомляло. Я не могла тренироваться, не могла сосредоточиться.
А потом стресса стало еще больше. После сообщений о том, что я буду выступать под флагом МОК в статусе нейтрального спортсмена. Я получала оскорбления, меня называли изменщицей свои же люди, потому что они верили новостям. Я старалась не читать комментарии в своем Инстаграме, но это было невозможно. Мои друзья присылали мне тексты, показывали, что обо мне пишут.
После квалификации я полтора часа провела в смешанной зоне, потому что не могла пройти мимо журналистов. Они разрывали меня, спрашивали о ситуации с допингом в России. На Играх я чувствовала себя одинокой, и это давило на меня. Мне не удавалось сосредоточиться на соревнованиях. Поэтому, вероятно, выступила не так, как хотела бы.
ФанФаныч
Правда. После стресса всегда приходит апатия. ОНИ не могут выиграть честно (ОИ2016) включают политику. Но ты сильная. Удачи тебе Дарья.
18:51 9 августа
spetrov
Может быть причина еще и в том, что "свои же" люди почувствовали, что они перестали быть "своими". Про них забыли в этой ситуации.
17:07 9 августа