Дарья Клишина: "Хочется в теплый душ. Очень замерзли пальцы на ногах"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после квалификации чемпионата мира призналась, что очень замерзла. 26-летняя россиянка, выступающая под нейтральным флагом, прыгнула на 6,66 метра и вышла в финал с первого места. В финале она планирует показать более далекие прыжки, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Вот на этом бы и закончились соревнования, не правда ли?

– Наверное, нет. Квалификация есть квалификация. Цель была – пройти ее и сделать три попытки. После второй было уже понятно, что я попадаю в финал, но тренер Лорен Сигрейв сказал, чтобы я все равно делала третью.

– Зачем?

– Для тренировки. Чтобы я почувствовала дорожку. Я же никогда в своей жизни не была на этом стадионе. На третью попытку немного расслабилась, но она все равно получилась хорошей. Неважно, что был небольшой заступ. Надеюсь, в финале будет хорошая погода – и придут далекие все прыжки.

– Когда в последний раз выигрывали квалификацию?

– Извините, очень хочется в теплый душ. У меня очень сильно замерзли пальцы на ногах.

Отметим, что второй по итогам квалификации стала олимпийская чемпионка Рио-2016 американка Тианна Бартолетта (6,64), третьей стала британка Лоррейн Уген (6,63). Финал женских соревнований по прыжкам в длину на чемпионате мира пройдет в пятницу.