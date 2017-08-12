Дарья Клишина: "Говорят, будто у нас нет команды. Есть! Настоящая!"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выразила сожаление по поводу того, что главный тренер сборной России Юрий Борзаковский не был допущен на чемпионат мира-2017. На турнире российские атлеты выступают под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА. Клишина завоевала на турнире серебро.

– По внутренним ощущениям зимний чемпионат Европы-2017, на котором вы выступали совсем одна, заметно отличался от этого чемпионата мира?

– Конечно! Некоторые говорили, будто у нас тут нет команды, но я с этим категорически не согласна. Есть! Настоящая! Нас тут – 19 человек! И я счастлива, что мне выпала честь быть одним из них. Здесь, на чемпионате мира, есть сборные, в составе которых приехало по пять-шесть человек. А нас – 19!

Вот только, если честно, очень хотелось бы видеть здесь и главного тренера Юрия Борзаковского. Я считаю, что вне зависимости от того, какой у нас тут флаг и какие аккредитации, мы – одна команда. И должны быть ей во всем. Многие спортсмены из нашей сборной приехали на чемпионат мира впервые, и я прекрасно понимаю, как им была бы важна поддержка. (Владимир ИВАНОВ, Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Клишиной