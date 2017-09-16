Дарья Клишина: "Будем верить, что уже зимой нам разрешат выступать под российским флагом"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в интервью RT отметила, что ее разрешение на участие в международных соревнованиях носит бессрочный характер. По словам серебряного призера чемпионата мира 2017 года, этот факт не повлиял на ее отношения с партнерами по национальной команде, чьи допуски действуют до 1 января.

- Разрешение ИААФ выдается на определенное время? У вас нет проблем с тем, чтобы снова получить возможность выступать?

- К счастью, у меня никаких проблем нет. После Олимпиады в Рио было вынесено решение, что я имею право выступать на всех международных соревнованиях. Это бессрочно. У остальных же российских спортсменов разрешение до 1 января. Им будет необходимо снова составлять и отправлять заявки в ИААФ, чтобы получить возможность принять участие в зимнем сезоне. Они так долго добивались допуска к соревнованиям – и им придется пройти это заново. У меня ситуация лучше. Хочется надеяться на удачный исход после собрания в ноябре. Там будут подводиться итоги деятельности ВФЛА по борьбе с допингом за последние полгода. Будем верить, что уже этой зимой нам всем разрешат выступать под российским, а не под нейтральным флагом.

- Это как-то сказалось на отношениях с партнерами по национальной команде?

- Абсолютно не повлияло. Негатива не было вообще никакого. У меня очень много друзей в сборной. У нас такие же теплые отношения, как и раньше. Я так же приезжаю в Россию, провела много времени в Новогорске этим летом. Все ребята помогают и поддерживают, как и прежде. Это касается и прошлого года, когда я единственная могла поехать на Олимпиаду. Конечно, я никому не пожелаю такой стрессовой ситуации, какая у меня была. В тот момент я потратила очень много нервов и эмоций, но рада, что теперь у меня есть такой опыт. Меня все поддерживали: друзья, семья, люди, которые тренируются в моей группе.