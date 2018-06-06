Данил Лысенко: "У меня были проблемы с весом, но сейчас я похудел"

Чемпион мира по прыжкам в высоту в помещении Данил Лысенко сказал, что сумел сбросить лишний вес. 21-летний легкоатлет начал летний сезон в американском Юджине на этапе "Бриллиантовой лиги". Он занял второе место, показав результат 2,32.

- Летний сезон я еще никогда не начинал с таким высоким результатом как 2,32. Но у меня были проблемы с весом - я немного поправился, что мне мешало, - цитирует ТАСС Лысенко. -С остальным все было нормально, но вот со скоростью не смог справиться. Сейчас я похудел, сбросил вес и продолжаю над этим работать, чтобы стать быстрее и быть как на зимнем чемпионате мира.

Конечно, предстоящий чемпионат Европы - это самый важный старт сезона. Но и этапы "Бриллиантовой лиги" не менее важны, на них я должен показать хороший результат.