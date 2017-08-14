Данил Лысенко: "Между попытками я сидел и вообще не двигался - нога болела жутко"

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в интервью "СЭ" отметил, что в финале чемпионта мира выступал с травмой ноги. В воскресенье россиянин завоевал серебро, показав результат 2,32 метра.

– Ваш тренер Евгений Загорулько сказал, что вы выиграли серебро на одной ноге. Объясните?

– Нога болела еще перед квалификацией, но там было терпимо. А вот на квале я, видимо, так сильно надергал маховую, что до финала даже ходить по гостинице не мог. Делаю шаг – и идет боль от седалищного нерва вниз по ноге. На разминке перед финалом стало еще хуже. Подошел к тренеру, говорю: "Не могу прыгать. Очень больно".

– А он?

– Сказал, чтобы в таком случае я отказывался.

– Ого!

– Но все-таки решили, что попробую сделать попытку на начальной высоте, а дальше будет видно. Прыгнул и понял – терпеть можно.

– Распрыгались, и немного отошло?

– Нога болела жутко. Между попытками я сидел и вообще не двигался. Мял это спазмированное место. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Даниила Лысенко