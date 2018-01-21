Данил Лысенко: "Хотелось бы выступить на ЧМ-2018, а ответа от ИААФ до сих пор нет"

Российский прыгун в высоты Данил Лысенко выразил надежду, что ему разрешат выступить на чемпионате мира-2018 в Бирмингеме. Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Лысенко также подал заявку, но ответа пока не получил.
– Нынешний сезон для вас – это в первую очередь мартовский чемпионат мира в Бирмингеме?
– Конечно, главное теперь, чтобы туда допустили.
– Есть сомнения?
– Ответа-то пока нет. А заявку подали еще в декабре.
– Это вас сильно беспокоит?
– Есть такое. Хотелось бы выступить в Бирмингеме. (Владимир ИВАНОВ)