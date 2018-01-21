Данил Лысенко: "Хотелось бы выступить на ЧМ-2018, а ответа от ИААФ до сих пор нет"

Российский прыгун в высоты Данил Лысенко выразил надежду, что ему разрешат выступить на чемпионате мира-2018 в Бирмингеме. Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Лысенко также подал заявку, но ответа пока не получил.

– Нынешний сезон для вас – это в первую очередь мартовский чемпионат мира в Бирмингеме?

– Конечно, главное теперь, чтобы туда допустили.

– Есть сомнения?

– Ответа-то пока нет. А заявку подали еще в декабре.

– Это вас сильно беспокоит?

– Есть такое. Хотелось бы выступить в Бирмингеме. (Владимир ИВАНОВ)

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