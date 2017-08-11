Даниил Лысенко: "Немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира"

Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко отметил, что он с Ильей Иванюком поддерживали друг друга в квалификации чемпионата мира. Он также добавил, что старается не загадывать, какой высоты ему хватит, чтобы взять медаль в финале.

Напомним, что Лысенко, выступающий на ЧМ в нейтральном статусе, вышел в финал с результатом 2,31 метра. Иванюк прыгнул на 2,29 метра и также пробился в финал.

– Конечно, немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира, но вдвоем было полегче, – приводит ТАСС слова Лысенко. – Мы прыгали в разных группах, но как могли поддерживали друг друга. Сегодня квалификация шла до предельных высот, но я предполагал такое развитие событий. Сегодня борьба за выход в финал была очень серьезная, но все это только придало мне больше мотивации.

Какой высоты хватит для медали в финале? Я стараюсь не загадывать.