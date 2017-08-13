Даниил Лысенко: "Хотел вообще отказаться от выступлений"

Россиянин Даниил Лысенко, завоевавший серебро чемпионата мира в прыжках в высоту, отметил, что мог завершить выступления на турнире досрочно. Теперь, по его словам, нужно залечить травму.
– Я очень доволен. Даже не могу передать это словами, - отметил Лысенко в эфире программы "Все на матч". - Эмоции зашкаливают. Были технические ошибки. Я запутался немного в разбеге. Подбежал слишком близко.
– Что было в прыжке на 2,29?
– Были технические ошибки. Я запутался немного в разбеге. Подбежал слишком близко.
- В финале страшнее прыгать, чем в квалификации?
– Пострашнее, если честно.
– Соперничали с Баршимом до этого?
– Нет. Я его вживую вижу первый раз. Представлял, что он выше намного, а тут…
– На деле не такой страшный.
– Да. Можно и так сказать. И бороться с ним, конечно, можно.
– Когда это можно будет сделать?
– Пока сказать не могу. Главное - залечить ногу. Сейчас начинал прыгать – у меня очень разболелась нога. В начале соревнований хотел вообще отказаться от выступлений.
– Вы себя перебороли?
– На пробных попытках начал прыгать и было очень больно. Тренер спросил, мол, может, отказаться. Я ответил, что нужно хотя бы начальную высоту попробовать. После нее решил продолжить.