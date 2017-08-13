Даниил Лысенко: "Хотел вообще отказаться от выступлений"

Россиянин Даниил Лысенко, завоевавший серебро чемпионата мира в прыжках в высоту, отметил, что мог завершить выступления на турнире досрочно. Теперь, по его словам, нужно залечить травму.

– Я очень доволен. Даже не могу передать это словами, - отметил Лысенко в эфире программы "Все на матч". - Эмоции зашкаливают. Были технические ошибки. Я запутался немного в разбеге. Подбежал слишком близко.

– Что было в прыжке на 2,29?

– Были технические ошибки. Я запутался немного в разбеге. Подбежал слишком близко.

- В финале страшнее прыгать, чем в квалификации?

– Пострашнее, если честно.

– Соперничали с Баршимом до этого?

– Нет. Я его вживую вижу первый раз. Представлял, что он выше намного, а тут…

– На деле не такой страшный.

– Да. Можно и так сказать. И бороться с ним, конечно, можно.

– Когда это можно будет сделать?

– Пока сказать не могу. Главное - залечить ногу. Сейчас начинал прыгать – у меня очень разболелась нога. В начале соревнований хотел вообще отказаться от выступлений.

– Вы себя перебороли?

– На пробных попытках начал прыгать и было очень больно. Тренер спросил, мол, может, отказаться. Я ответил, что нужно хотя бы начальную высоту попробовать. После нее решил продолжить.