17:58 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Цыплаков подал заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам

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Даниил Цыплаков, специализирующийся в прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, сообщает ТАСС.

Также Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила заявку со стороны Юлии Мальцевой, специализирующейся в метании диска.

Ранее соответствующие заявки в ИААФ подали Екатерина Конева, Иван Ухов, Светлана Школина, Сергей Шубенков, Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.

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http://tass.ru/sport/3975154

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