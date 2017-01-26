Цыплаков подал заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам

Даниил Цыплаков, специализирующийся в прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, сообщает ТАСС.

Также Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила заявку со стороны Юлии Мальцевой, специализирующейся в метании диска.

Ранее соответствующие заявки в ИААФ подали Екатерина Конева, Иван Ухов, Светлана Школина, Сергей Шубенков, Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.