11:42 | Легкая атлетика

"Что рассказывает вам эта фотография?" Загадка от Исинбаевой

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Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила загадочное сообщение в Инстаграме. Спортсменка выложила свою фотографию, подписав ее: "Мне интересно, что рассказывает вам, дорогие подписчики, эта фотография? Какие мысли и ассоциации вызывает?"

 

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