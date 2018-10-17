"Что рассказывает вам эта фотография?" Загадка от Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила загадочное сообщение в Инстаграме. Спортсменка выложила свою фотографию, подписав ее: "Мне интересно, что рассказывает вам, дорогие подписчики, эта фотография? Какие мысли и ассоциации вызывает?"