"Что рассказывает вам эта фотография?" Загадка от Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила загадочное сообщение в Инстаграме. Спортсменка выложила свою фотографию, подписав ее: "Мне интересно, что рассказывает вам, дорогие подписчики, эта фотография? Какие мысли и ассоциации вызывает?"
💄Не стала подписывать это фото. ⠀ Мне интересно, что рассказывает Вам, дорогие подписчики, эта фотография? Какие мысли и ассоциации вызывает? ⠀ 🤔Жду комментариев... ⠀ 💄I did not sign this photo. ⠀ I wonder what this photo tells you, dear subscribers? What thoughts and associations causes? ⠀ 🤔Waiting for comments ... ⠀ #style#fashion#mood#beauty
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