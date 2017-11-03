Члену совета ИААФ предъявлены официальные обвинения в коррупции

Члену совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Фрэнку Фредериксу из Намибии предъявлены официальные обвинения в коррупции при выборе организатора Олимпийских игр 2016 года, информирует FP. Фредерикс отстранен до окончания результатов расследования, которое определит, нарушал ли он кодекс этики организации.

В марте французское издание Le Monde на основе "Панамских документов" выявило, что на счет фирмы, имеющей отношение к Фредериксу, было перечислено 299,3 тысячи долларов. 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов. Предполагается, что его фирма получила перевод от сына бывшего главы ИААФ Ламина Диака - Папы Массаты Диака, которого также подозревают в коррупции при выборе организатора Олимпиады.