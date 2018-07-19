Чичеровой разрешили выступить на чемпионате России в Казани

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила олимпийскую чемпионку 2012 года в прыжках в высоту Анну Чичерову до участия в национальных соревнованиях и, в том числе, в чемпионате России в Казани, информирует ТАСС со ссылкой на источник в ИААФ.

30 июня у 35-летней Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Однако до 19 июля она не имела права выступать на соревнованиях, так как имела задолженность перед ИААФ. Речь шла о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира-2009 и двух финалах "Гран-при", которые пришлись затем на период аннулирования результатов.

"Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) отправил Чичеровой письмо, согласно которому она может стартовать, начиная с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.

Финал чемпионата России в женских прыжках в высоту стартует 19 июля. В стартовом протоколе есть победительница двух последних летних чемпионатов мира Мария Ласицкене, также выигравшая и зимнее мировое первенство 2018 года в Бирмингеме.