Чичерова включена в стартовый протокол чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова, допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) до участия в национальных соревнованиях, включена в стартовый протокол чемпионата России, который стартует в Казани, информирует ТАСС.

30 июня у 35-летней Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Однако до 19 июля она не имела права выступать на соревнованиях, так как имела задолженность перед ИААФ. Речь шла о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира - 2009 и двух финалах "Гран-при", которые пришлись затем на период аннулирования результатов.

Чичерова была включена в предварительную заявку от сборной Москвы. В Казани она будет выступать под 144-м номером.

19 июля ИААФ проинформировала спортсменку о том, что не будет препятствовать участию Чичеровой в национальных соревнованиях.