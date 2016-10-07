Чичерова рассматривает возможность подачи апелляции в CAS на решение МОК

Супруг россиянки Анны Чичеровой Геннадий Черновол подчеркнул, что спортсменка, лишенная Международным олимпийским комитетом (МОК) бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине за употребление допинга, не согласна с вердиктом организации. По его словам, Чичерова рассматривает возможность подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что после перепроверки в допинг-пробе россиянки обнаружено запрещенное вещество туринабол.

- Анна рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение МОК, - приводит ТАСС слова Черновола. - Она продолжает сотрудничество со швейцарским адвокатом, который помогал ей во время длительных разбирательств в Международном олимпийском комитете.

МОК рассмотрит вопрос передачи бронзовой медали Олимпиады-2008 Слесаренко